Верес - Оболонь-Бровар 11 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Оболонь-Бровар, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|06.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|22.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|22.09.2021
|Кубок Украины
|3-й раунд
|0 : 1
|31.05.2021
|Украина - Первая лига
|1-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Украина - Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|08.05.2017
|Украина - Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|22
|50
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|21
|50
| 3
Лига конференций
|Полесье
|23
|46
|4
|Динамо К
|22
|41
|5
|Металлист 1925
|21
|35
|6
|Колос
|23
|34
|7
|Кривбасс
|22
|34
|8
|Заря
|21
|29
|9
|Карпаты
|22
|29
|10
|Оболонь-Бровар
|22
|25
|11
|Верес
|21
|23
|12
|Эпицентр
|22
|23
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Александрия
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|23
|10