Верес - Оболонь-Бровар 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
11 Апреля 2026 года в 18:00 (+03:00). , 23-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Оболонь-Бровар, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Верес
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Верес0 : 2Оболонь-Бровар
04.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Верес2 : 1 ДВОболонь-Бровар
06.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Верес3 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
22.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Оболонь-Бровар0 : 1Верес
31.05.2021 Украина - Первая лига 1-й тур Оболонь-Бровар0 : 2Верес
29.11.2020 Украина - Первая лига 16-й тур Верес1 : 0Оболонь-Бровар
08.05.2017 Украина - Первая лига 29-й тур Верес1 : 1Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы2250
2
Лига конференций
Шахтёр2150
3
Лига конференций
Полесье2346
4 Динамо К2241
5 Металлист 19252135
6 Колос2334
7 Кривбасс2234
8 Заря2129
9 Карпаты2229
10 Оболонь-Бровар2225
11 Верес2123
12 Эпицентр2223
13
Стыковая зона
Кудровка2221
14
Стыковая зона
Рух В2320
15
Зона вылета
Александрия2212
16
Зона вылета
Полтава2310

