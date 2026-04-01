22:58 ()
Расписание матчей
Пятница 10 апреля
Суббота 11 апреля
Свернуть список

Металлист 1925 - Динамо Киев 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
11 Апреля 2026 года в 15:30 (+03:00). , 23-й тур
Металлист 1925
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Динамо Киев, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Динамо К1 : 1Металлист 1925
25.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Металлист 19252 : 4Динамо К
07.12.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Динамо К4 : 2Металлист 1925
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 1Динамо К
26.11.2022 Украина - Премьер-лига 15-й тур Динамо К0 : 0Металлист 1925
11.09.2021 Украина - Премьер-лига 7-й тур Металлист 19250 : 2Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы2250
2
Лига конференций
Шахтёр2150
3
Лига конференций
Полесье2346
4 Динамо К2241
5 Металлист 19252135
6 Колос2334
7 Кривбасс2234
8 Заря2129
9 Карпаты2229
10 Оболонь-Бровар2225
11 Верес2123
12 Эпицентр2223
13
Стыковая зона
Кудровка2221
14
Стыковая зона
Рух В2320
15
Зона вылета
Александрия2212
16
Зона вылета
Полтава2310

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close