Легия - Гурник 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
11 Апреля 2026 года в 21:15 (+03:00). , 28-й тур
Легия
Гурник З

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Гурник З, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З3 : 1Легия
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Гурник З1 : 2Легия
28.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Легия1 : 1Гурник З
01.04.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Гурник З1 : 3Легия
24.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Легия2 : 1Гурник З
04.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Гурник З0 : 1Легия
19.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Легия2 : 2Гурник З
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 3Гурник З
21.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Гурник З3 : 2Легия
27.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Гурник З1 : 2Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П2745
2
Лига чемпионов
Гурник З2742
3
Лига конференций
Висла Плоцк2842
4
Лига конференций
Ягеллония2742
5 Заглембе Л2741
6 Ракув2739
7 ГКС Катовице2739
8 Мотор2738
9 Лехия2837
10 Краковия2736
11 Корона2736
12 Пяст2735
13 Радомяк2734
14 Погонь2734
15 Легия2733
16
Зона вылета
Арка2733
17
Зона вылета
Видзев2730
18
Зона вылета
Нецеча2725

