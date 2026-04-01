Заглембе - Радомяк 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
11 Апреля 2026 года в 18:30 (+03:00). , 28-й тур
Заглембе Л
Радомяк

Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Радомяк, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Заглембе Л
Любин
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Бруно Мигел Балтазар
История личных встреч
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк3 : 1Заглембе Л
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Радомяк0 : 1Заглембе Л
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л1 : 0Радомяк
28.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Радомяк3 : 4Заглембе Л
29.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Заглембе Л2 : 3Радомяк
06.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Радомяк0 : 1Заглембе Л
21.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Заглембе Л0 : 1Радомяк
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Радомяк1 : 6Заглембе Л
22.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П2745
2
Лига чемпионов
Гурник З2742
3
Лига конференций
Висла Плоцк2842
4
Лига конференций
Ягеллония2742
5 Заглембе Л2741
6 Ракув2739
7 ГКС Катовице2739
8 Мотор2738
9 Лехия2837
10 Краковия2736
11 Корона2736
12 Пяст2735
13 Радомяк2734
14 Погонь2734
15 Легия2733
16
Зона вылета
Арка2733
17
Зона вылета
Видзев2730
18
Зона вылета
Нецеча2725

