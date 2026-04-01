Астана - Ордабасы 11 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Ордабасы, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 5-й тур, оно проводится на .
|13.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 4
|16.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|6 : 0
|07.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|22.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Елимай
|4
|8
| 3
Лига конференций
|Ордабасы
|4
|8
|4
|Окжетпес
|4
|8
|5
|Астана
|4
|7
|6
|Иртыш П
|4
|6
|7
|Кызыл-Жар
|4
|5
|8
|Улытау
|4
|5
|9
|Жетысу
|4
|5
|10
|Атырау
|4
|4
|11
|Актобе
|4
|4
|12
|Женис
|4
|3
|13
|Кайсар
|4
|3
|14
|Алтай
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Каспий
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Тобол
|4
|1