Тобол - Кайрат 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайрат, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|27.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|15.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1 Т
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|16.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|28.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|19.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Елимай
|4
|8
| 3
Лига конференций
|Ордабасы
|4
|8
|4
|Окжетпес
|4
|8
|5
|Астана
|4
|7
|6
|Иртыш П
|4
|6
|7
|Кызыл-Жар
|4
|5
|8
|Улытау
|4
|5
|9
|Жетысу
|4
|5
|10
|Атырау
|4
|4
|11
|Актобе
|4
|4
|12
|Женис
|4
|3
|13
|Кайсар
|4
|3
|14
|Алтай
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Каспий
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Тобол
|4
|1