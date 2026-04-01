Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 3-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 4
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Минск
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Арсенал Дз
|2
|4
|4
|Ислочь
|3
|4
|5
|МЛ Витебск
|2
|4
|6
|БАТЭ
|2
|4
|7
|Неман
|2
|4
|8
|Днепр М
|3
|4
|9
|Гомель
|3
|4
|10
|Торпедо-БелАЗ
|2
|3
|11
|Белшина
|3
|3
|12
|Славия-Мозырь
|2
|3
|13
|Динамо-Брест
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Барановичи
|2
|0