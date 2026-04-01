Витебск - БАТЭ 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 3-й тур
Витебск
БАТЭ

Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - БАТЭ, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 5Витебск
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Витебск0 : 1БАТЭ
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0Витебск
26.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0БАТЭ
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 1БАТЭ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ2 : 1Витебск
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур БАТЭ4 : 0Витебск
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 0БАТЭ
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Витебск2 : 3БАТЭ
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ2 : 1Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн26
2
Лига конференций
Минск24
3
Лига конференций
Арсенал Дз24
4 Ислочь34
5 МЛ Витебск24
6 БАТЭ24
7 Неман24
8 Днепр М34
9 Гомель34
10 Торпедо-БелАЗ23
11 Белшина33
12 Славия-Мозырь23
13 Динамо-Брест33
14
Стыковая зона
Витебск21
15
Зона вылета
Нафтан31
16
Зона вылета
Барановичи20

