Кайсериспор - Фенербахче 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
11 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 29-й тур
Кайсериспор
Фенербахче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Фенербахче, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Черногория Радомир Джалович
Норвегия Эрлинг Моэ
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 2Кайсериспор
20.04.2025 Турция — Суперлига 32-й тур Фенербахче3 : 3Кайсериспор
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Кайсериспор2 : 6Фенербахче
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Кайсериспор3 : 4Фенербахче
04.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
03.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче2 : 0Кайсериспор
02.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Кайсериспор0 : 4Фенербахче
07.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Фенербахче2 : 2Кайсериспор
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2867
2
Лига чемпионов
Фенербахче2863
3
Лига Европы
Трабзонспор2863
4
Лига конференций
Бешикташ2852
5 Гёзтепе2846
6 Истанбул Башакшехир2844
7 Самсунспор2836
8 Коджаэлиспор2834
9 Газиантеп2834
10 Ризеспор2833
11 Аланьяспор2832
12 Коньяспор2831
13 Антальяспор2828
14 Касымпаша2827
15 Генчлербирлиги2825
16
Зона вылета
Кайсериспор2823
17
Зона вылета
Эюпспор2822
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2820

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
