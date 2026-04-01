Аланьяспор - Трабзонспор 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
11 Апреля 2026 года в 17:00 (+03:00). , 29-й тур
Аланьяспор
Трабзонспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Трабзонспор, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
Турция Фатих Текке
История личных встреч
17.12.2025 Кубок Турции Группа A. 1-й тур Трабзонспор0 : 1Аланьяспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1Аланьяспор
27.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Трабзонспор4 : 3Аланьяспор
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Аланьяспор2 : 1Трабзонспор
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Аланьяспор3 : 1Трабзонспор
23.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор1 : 0Аланьяспор
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Трабзонспор5 : 1Аланьяспор
09.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Аланьяспор5 : 0Трабзонспор
20.02.2022 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор0 : 4Трабзонспор
27.09.2021 Турция - Суперлига 7-й тур Трабзонспор1 : 1Аланьяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2867
2
Лига чемпионов
Фенербахче2863
3
Лига Европы
Трабзонспор2863
4
Лига конференций
Бешикташ2852
5 Гёзтепе2846
6 Истанбул Башакшехир2844
7 Самсунспор2836
8 Коджаэлиспор2834
9 Газиантеп2834
10 Ризеспор2833
11 Аланьяспор2832
12 Коньяспор2831
13 Антальяспор2828
14 Касымпаша2827
15 Генчлербирлиги2825
16
Зона вылета
Кайсериспор2823
17
Зона вылета
Эюпспор2822
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2820

Рекомендуем

Новости футбола

Обзоры матчей

