Эштрела - Спортинг 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
11 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Эштрела
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Спортинг, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Эштрела
Амадора
Спортинг
Лиссабон
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
30 Бразилия зщ Луан Патрик
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
24 Мозамбик пз Бруну Ланга
39 Кот-д'Ивуар пз Eddy Doue
63 Ангола пз Alex Sola
6 Швеция пз Kevin Jansson
10 Румыния пз Янис Стойка
21 Германия нп Макс Шольце
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
9 Бразилия нп Родриго Перейра
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
6 Бельгия пз Зено Дебаст
23 Португалия пз Дэниел Браганса
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
90 Португалия нп Рафаэл Нел
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг4 : 0Эштрела
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела0 : 3Спортинг
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг5 : 1Эштрела
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2Спортинг
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2866
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2846
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2835
9 Витория Гимарайнш2835
10 Арока2832
11 Алверка2832
12 Риу Аве2830
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2828
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2725
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2811

