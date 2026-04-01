Эштрела - Спортинг 11 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Спортинг, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|30
|зщ
|Луан Патрик
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|24
|пз
|Бруну Ланга
|39
|пз
|Eddy Doue
|63
|пз
|Alex Sola
|6
|пз
|Kevin Jansson
|10
|пз
|Янис Стойка
|21
|нп
|Макс Шольце
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|9
|нп
|Родриго Перейра
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|6
|пз
|Зено Дебаст
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|90
|нп
|Рафаэл Нел
|Руй Боржеш
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 3
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|28
|66
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|28
|46
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|28
|37
|8
|Морейренсе
|28
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|28
|35
|10
|Арока
|28
|32
|11
|Алверка
|28
|32
|12
|Риу Аве
|28
|30
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|28
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|27
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|28
|11