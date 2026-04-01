Санта-Клара - Риу Аве 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
11 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Санта-Клара
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Риу Аве, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
94 Бразилия зщ Henrique Silva
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
10 Бразилия пз Габриэл Силва
8 Португалия пз Педру Феррейра
35 Португалия пз Sergio Araujo
77 Бразилия пз Густаво Димараес
49 Бразилия нп Welinton
26 Бразилия нп Luis
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
6 Англия зщ Нельсон Эбби
5 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
8 Бразилия пз Ryan Guilherme
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
80 Германия нп Оле Польман
7 Бразилия нп Диого Безерра
11 Испания нп Jalen Blesa
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Санта-Клара
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1Санта-Клара
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
17.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Санта-Клара0 : 2Риу Аве
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 0Санта-Клара
22.09.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 1-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
10.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Санта-Клара0 : 1Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2866
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2846
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2835
9 Витория Гимарайнш2835
10 Арока2832
11 Алверка2832
12 Риу Аве2830
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2828
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2725
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2811

