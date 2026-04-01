Санта-Клара - Риу Аве 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Риу Аве, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|94
|зщ
|Henrique Silva
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|10
|пз
|Габриэл Силва
|8
|пз
|Педру Феррейра
|35
|пз
|Sergio Araujo
|77
|пз
|Густаво Димараес
|49
|нп
|Welinton
|26
|нп
|Luis
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|39
|зщ
|Густаво Манша
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|8
|пз
|Ryan Guilherme
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|80
|нп
|Оле Польман
|7
|нп
|Диого Безерра
|11
|нп
|Jalen Blesa
|Сотирис Силайдопулос
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|17.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|10.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|28
|66
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|28
|46
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|28
|37
|8
|Морейренсе
|28
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|28
|35
|10
|Арока
|28
|32
|11
|Алверка
|28
|32
|12
|Риу Аве
|28
|30
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|28
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|27
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|28
|11