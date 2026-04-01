АВС - Витория Гимарайнш 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Витория Гимарайнш, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|97
|зщ
|Mateus Pivo
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Пауло Витор
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|26
|зщ
|Понк
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|8
|пз
|Pedro Lima
|25
|нп
|Андре Грин
|7
|нп
|Тумане
|27
|вр
|Шарлес
|66
|зщ
|Тони Страта
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|16
|пз
|Бени Мукенди
|30
|пз
|Гонсалу Ногейра
|20
|пз
|Саму
|88
|нп
|Miguel Nogueira
|19
|нп
|Oumar Camara
|11
|нп
|Густаво Силва
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|68
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|28
|66
| 4
Лига конференций
|Брага
|27
|49
|5
|Фамаликан
|28
|46
|6
|Жил Висенте
|28
|45
|7
|Эшторил
|28
|37
|8
|Морейренсе
|28
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|28
|35
|10
|Арока
|28
|32
|11
|Алверка
|28
|32
|12
|Риу Аве
|28
|30
|13
|Эштрела
|28
|28
|14
|Санта-Клара
|28
|28
|15
|Насьонал
|28
|25
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|27
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|27
|20
| 18
Зона вылета
|АВС
|28
|11