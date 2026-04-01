АВС - Витория Гимарайнш 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2026 года в 17:30 (+03:00). , 29-й тур
АВС
Витория Гимарайнш

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Витория Гимарайнш, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Бразилия вр Adriel Vasconcelos Ramos
97 Бразилия зщ Mateus Pivo
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Бразилия зщ Пауло Витор
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
23 Португалия зщ Гуштаву Мендонса
26 Кабо-Верде зщ Понк
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
8 Бразилия пз Pedro Lima
25 Англия нп Андре Грин
7 Португалия нп Тумане
27 Бразилия вр Шарлес
66 Румыния зщ Тони Страта
4 Испания зщ Оскар Ривас
28 Бразилия зщ Thiago Balieiro
13 Португалия пз Жоау Мендеш
16 Ангола пз Бени Мукенди
30 Португалия пз Гонсалу Ногейра
20 Португалия пз Саму
88 Португалия нп Miguel Nogueira
19 Франция нп Oumar Camara
11 Бразилия нп Густаво Силва
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Витория Гимарайнш0 : 1АВС
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0АВС
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0АВС
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур АВС1 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2873
2
Лига чемпионов
Спортинг2768
3
Лига Европы
Бенфика2866
4
Лига конференций
Брага2749
5 Фамаликан2846
6 Жил Висенте2845
7 Эшторил2837
8 Морейренсе2835
9 Витория Гимарайнш2835
10 Арока2832
11 Алверка2832
12 Риу Аве2830
13 Эштрела2828
14 Санта-Клара2828
15 Насьонал2825
16
Стыковая зона
Каза Пия2725
17
Зона вылета
Тондела2720
18
Зона вылета
АВС2811

