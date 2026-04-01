Хераклес - Аякс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
11 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Хераклес
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Аякс, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Германия зщ Jannes Wieckhoff
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
6 Сербия зщ Sava Cestic
24 Словакия зщ Иван Месик
73 Нидерланды пз Валид Улд-Чих
32 Нидерланды пз Сем Схеперман
14 Швеция пз Эрик Альстранд
10 Нидерланды пз Томас Брунс
19 Босния и Герцеговина пз Лука Куленович
8 Германия нп Марио Энгельс
26 Нидерланды вр Мартен Пас
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
24 Бельгия пз Йорти Мокио
48 Нидерланды пз Шон Стёр
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
11 Бельгия нп Мика Годтс
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Аякс2 : 0Хераклес
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс4 : 0Хераклес
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес3 : 4Аякс
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Хераклес2 : 4Аякс
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс4 : 1Хераклес
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс3 : 0Хераклес
30.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес0 : 0Аякс
13.02.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес0 : 2Аякс
22.11.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Аякс5 : 0Хераклес
23.02.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес1 : 0Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2971
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2954
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2953
4
Лига Европы
Твенте2950
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2944
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2942
9 Утрехт2941
10 Гронинген2941
11 Гоу Эхед Иглс2935
12 Фортуна2935
13 ПЕК Зволле2933
14 Волендам2928
15 Телстар2927
16
Стыковая зона
Эксельсиор2927
17
Зона вылета
НАК Бреда2924
18
Зона вылета
Хераклес2919

