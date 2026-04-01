Хераклес - Аякс 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Аякс, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Jannes Wieckhoff
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|6
|зщ
|Sava Cestic
|24
|зщ
|Иван Месик
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|32
|пз
|Сем Схеперман
|14
|пз
|Эрик Альстранд
|10
|пз
|Томас Брунс
|19
|пз
|Лука Куленович
|8
|нп
|Марио Энгельс
|26
|вр
|Мартен Пас
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|24
|пз
|Йорти Мокио
|48
|пз
|Шон Стёр
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|11
|нп
|Мика Годтс
|Джон Хейтинга
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|4 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 4
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|06.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|30.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|5 : 0
|23.02.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|71
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|54
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|29
|53
| 4
Лига Европы
|Твенте
|29
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|29
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|42
|9
|Утрехт
|29
|41
|10
|Гронинген
|29
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|35
|12
|Фортуна
|29
|35
|13
|ПЕК Зволле
|29
|33
|14
|Волендам
|29
|28
|15
|Телстар
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|29
|27
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|29
|19