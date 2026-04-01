Гронинген - Гоу Эхед Иглс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
11 Апреля 2026 года в 21:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Юй Кой (Остзан, Нидерланды);
Гронинген
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Суринам вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
10 Марокко пз Юнес Таха
17 Нидерланды пз David van der Werff
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
7 Дания пз Якоб Бреум
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
17 Бельгия пз Матис Сюре
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1Гронинген
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
21.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гронинген2 : 1Гоу Эхед Иглс
21.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Гронинген
22.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
18.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гронинген1 : 1Гоу Эхед Иглс
31.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2971
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2954
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2953
4
Лига Европы
Твенте2950
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2944
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2942
9 Утрехт2941
10 Гронинген2941
11 Гоу Эхед Иглс2935
12 Фортуна2935
13 ПЕК Зволле2933
14 Волендам2928
15 Телстар2927
16
Стыковая зона
Эксельсиор2927
17
Зона вылета
НАК Бреда2924
18
Зона вылета
Хераклес2919

