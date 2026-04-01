Гронинген - Гоу Эхед Иглс 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|18
|пз
|Тиго Ланд
|10
|пз
|Юнес Таха
|17
|пз
|David van der Werff
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|7
|пз
|Якоб Бреум
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|17
|пз
|Матис Сюре
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
|Дик Люккин
|Мелвин Бул
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|18.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|31.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|71
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|54
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|29
|53
| 4
Лига Европы
|Твенте
|29
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|29
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|42
|9
|Утрехт
|29
|41
|10
|Гронинген
|29
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|35
|12
|Фортуна
|29
|35
|13
|ПЕК Зволле
|29
|33
|14
|Волендам
|29
|28
|15
|Телстар
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|29
|27
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|29
|19