Спарта - ПСВ Эйндховен 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПСВ Эйндховен, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|12
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Вито ван Крой
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
|Морис Стейн
|Петер Бош
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 2
|07.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|71
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|54
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|29
|53
| 4
Лига Европы
|Твенте
|29
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|29
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|42
|9
|Утрехт
|29
|41
|10
|Гронинген
|29
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|35
|12
|Фортуна
|29
|35
|13
|ПЕК Зволле
|29
|33
|14
|Волендам
|29
|28
|15
|Телстар
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|29
|27
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|29
|19