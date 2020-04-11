Утрехт - Телстар 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Телстар, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|18
|нп
|Артём Степанов
|1
|вр
|Роналд Куман
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|21
|зщ
|Девон Косвал
|6
|зщ
|Данни Баккер
|27
|пз
|Патрик Брувер
|23
|пз
|Cedric Hatenboer
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|8
|пз
|Tyrone Owusu
|37
|нп
|Сем ван Дёйн
|9
|нп
|Jelani Seedorf
|Рон Янс
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|71
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|54
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|29
|53
| 4
Лига Европы
|Твенте
|29
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|29
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|42
|9
|Утрехт
|29
|41
|10
|Гронинген
|29
|41
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|35
|12
|Фортуна
|29
|35
|13
|ПЕК Зволле
|29
|33
|14
|Волендам
|29
|28
|15
|Телстар
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|29
|27
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|29
|19