Ренн - Анже 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Апреля 2026 года в 22:05 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ренн
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Анже, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ренн
Ренн
Анже
Анже
30 Франция вр Брис Самба
3 Франция зщ Лилиан Брассье
36 Гана зщ Алиду Сейду
48 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Кентен Мерлен
21 Франция пз Валентин Ронжье
10 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Эстебан Леполь
7 Швейцария нп Брил Эмболо
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
20 Франция зщ Мариус Луэр
4 Мали зщ Усман Камара
3 Габон зщ Жак Экомье
21 Мавритания зщ Жордан Лефор
14 Марокко пз Яссин Белькдим
93 Алжир пз Харис Белькебла
8 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
36 Франция нп Ланруа Машин
Главные тренеры
Франция Себастьен Тамбуре (и.о.)
Франция Франк Эз
Франция Франк Эз
Франция Франк Эз
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Анже1 : 1Ренн
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Анже0 : 3Ренн
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Ренн2 : 0Анже
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн4 : 2Анже
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Анже1 : 2Ренн
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ренн2 : 0Анже
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Анже2 : 0Ренн
17.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Анже0 : 3Ренн
11.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Анже2 : 1Ренн
23.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 2Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Лилль2850
4
Лига чемпионов
Марсель2849
5
Лига Европы
Монако2849
6
Лига конференций
Лион2848
7 Ренн2847
8 Страсбург2843
9 Лорьян2838
10 Тулуза2837
11 Брест2836
12 Анже2833
13 Париж2832
14 Гавр2828
15 Ницца2827
16
Стыковая зона
Осер2823
17
Зона вылета
Нант2718
18
Зона вылета
Метц2815

