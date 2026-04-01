Ренн - Анже 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Апреля 2026 года в 22:05 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Анже, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция).
Составы команд
Ренн
Анже
|30
|вр
|Брис Самба
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|48
|пз
|Абдельхамид Аит Будлал
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|12
|вр
|Эрве Коффи
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|20
|зщ
|Мариус Луэр
|4
|зщ
|Усман Камара
|3
|зщ
|Жак Экомье
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|36
|нп
|Ланруа Машин
Главные тренеры
|Себастьен Тамбуре (и.о.)
|Александр Дюжо
История личных встреч
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|11.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|23.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|50
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Монако
|28
|49
| 6
Лига конференций
|Лион
|28
|48
|7
|Ренн
|28
|47
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|28
|38
|10
|Тулуза
|28
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Анже
|28
|33
|13
|Париж
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Ницца
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Нант
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Метц
|28
|15