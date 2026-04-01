Осер - Нант 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
11 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Осер
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Нант, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

40 Мартиника вр Тео Де Персен
27 Франция зщ Ламин Си
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
24 Швейцария зщ Брайан Око
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
42 Гана пз Элиша Овусу
5 Франция пз Кевин Дануа
28 Франция пз Ромен Февр
29 Франция пз Марвен Сеная
19 Камерун нп Дэнни Намасо
10 Мали нп Лассин Синайоко
1 Португалия вр Антони Лопеш
24 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
2 Ливия зщ Али Юссиф
3 Франция зщ Николя Козза
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
13 Франция пз Франсис Коклен
21 Франция пз Мохамед Каба
8 Франция пз Йоанн Лепенан
37 Камерун пз Игнатиус Ганаго
10 Франция нп Маттис Аблин
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Нант1 : 0Осер
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Осер1 : 1Нант
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Нант2 : 0Осер
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Осер2 : 1Нант
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Нант1 : 0Осер
23.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Нант3 : 4Осер
17.12.2013 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант1 : 0Осер
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Нант2 : 1Осер
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Осер2 : 1Нант
24.02.2007 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 1Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Лилль2850
4
Лига чемпионов
Марсель2849
5
Лига Европы
Монако2849
6
Лига конференций
Лион2848
7 Ренн2847
8 Страсбург2843
9 Лорьян2838
10 Тулуза2837
11 Брест2836
12 Анже2833
13 Париж2832
14 Гавр2828
15 Ницца2827
16
Стыковая зона
Осер2823
17
Зона вылета
Нант2718
18
Зона вылета
Метц2815

