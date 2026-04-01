Осер - Нант 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
11 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Нант, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Нант
|40
|вр
|Тео Де Персен
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|24
|зщ
|Брайан Око
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|28
|пз
|Ромен Февр
|29
|пз
|Марвен Сеная
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Антони Лопеш
|24
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|2
|зщ
|Али Юссиф
|3
|зщ
|Николя Козза
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|13
|пз
|Франсис Коклен
|21
|пз
|Мохамед Каба
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|37
|пз
|Игнатиус Ганаго
|10
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|23.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|17.12.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|24.02.2007
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|50
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Монако
|28
|49
| 6
Лига конференций
|Лион
|28
|48
|7
|Ренн
|28
|47
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|28
|38
|10
|Тулуза
|28
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Анже
|28
|33
|13
|Париж
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Ницца
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Нант
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Метц
|28
|15