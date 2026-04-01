Санкт-Паули - Бавария 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
11 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Бавария, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
3ЭстониязщКарол Метс
15ЯпониязщТомоя Андо
21ГерманиязщЛарс Рицка
11ПольшапзАркадиуш Пырка
20НорвегияпзМатиас Расмуссен
10ЛюксембургпзДанел Синани
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
27ФранциянпАндреа Унтонджи
1ГерманияврМануэль Нойер
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
27АвстриязщКонрад Лаймер
21ЯпониязщХироки Ито
19КанадазщАльфонсо Дэвис
20ГерманияпзТом Бишоф
8ГерманияпзЛеон Горецка
10ГерманияпзДжамал Мусиала
7ГерманиянпСерж Гнабри
11СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБавария3 : 1Санкт-Паули
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБавария3 : 2Санкт-Паули
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 1Бавария
07.05.2011Германия - Бундеслига33-й турСанкт-Паули1 : 8Бавария
11.12.2010Германия - Бундеслига16-й турБавария3 : 0Санкт-Паули
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Бундеслиги: «Санкт-Паули» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2873
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2864
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Хоффенхайм2850
6
Лига конференций
Байер2849
7 Айнтрахт Ф2839
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Унион2832
11 Аугсбург2832
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2830
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2825
17
Зона вылета
Вольфсбург2821
18
Зона вылета
Хайденхайм2816

