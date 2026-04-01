Санкт-Паули - Бавария 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Бавария, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|3
|зщ
|Карол Метс
|15
|зщ
|Томоя Андо
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|20
|пз
|Матиас Расмуссен
|10
|пз
|Данел Синани
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|21
|зщ
|Хироки Ито
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|20
|пз
|Том Бишоф
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|7
|нп
|Серж Гнабри
|11
|нп
|Николас Джексон
|Александер Блессин
|Венсан Компани
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2011
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 8
|11.12.2010
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|28
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|28
|49
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Унион
|28
|32
|11
|Аугсбург
|28
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|28
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|28
|16