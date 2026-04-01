22:55 ()
Расписание матчей
Пятница 10 апреля
Суббота 11 апреля
Свернуть список

Боруссия Д - Байер 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
11 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
5АлжирзщРами Бенсебаини
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
7АнглияпзДжоб Беллингем
20АвстрияпзМарсель Забитцер
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
30АлжирпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
42ГерманиянпМонтрелл Калбрет
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаБоруссия Д0 : 1Байер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2Боруссия Д
11.05.2025Германия — Бундеслига33-й турБайер2 : 4Боруссия Д
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д2 : 3Байер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д1 : 1Байер
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 1Боруссия Д
29.01.2023Германия — Бундеслига18-й турБайер0 : 2Боруссия Д
06.08.2022Германия — Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турБайер3 : 4Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2873
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2864
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Хоффенхайм2850
6
Лига конференций
Байер2849
7 Айнтрахт Ф2839
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Унион2832
11 Аугсбург2832
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2830
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2825
17
Зона вылета
Вольфсбург2821
18
Зона вылета
Хайденхайм2816

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
 Все новости

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close