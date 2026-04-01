Боруссия Д - Байер 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|42
|нп
|Монтрелл Калбрет
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|Нико Ковач
|Каспер Юльманн
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|28
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|28
|49
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Унион
|28
|32
|11
|Аугсбург
|28
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|28
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|28
|16