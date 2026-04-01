Расписание матчей
Хайденхайм - Унион 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
11 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Унион, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Унион
Берлин
41ГерманияврДиант Рамай
2ГерманиязщМарнон Буш
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
8ТурцияпзЭрен Динкчи
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
17АвстрияпзМатиас Хонсак
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
19ГерманияпзЯник Хаберер
8ГерманияпзРани Хедира
13ВенгрияпзАндраш Шефер
11Южная КореяпзЧон У Ён
7ШотландиянпОливер Бёрк
23СербиянпАндрей Илич
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2Хайденхайм
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й турУнион0 : 3Хайденхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 0Унион
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турУнион2 : 2Хайденхайм
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХайденхайм1 : 0Унион
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 0Хайденхайм
15.03.2019Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Унион
07.10.2018Германия - Вторая Бундеслига9-й турУнион1 : 1Хайденхайм
21.04.2018Германия - Вторая Бундеслига31-й турУнион1 : 1Хайденхайм
18.11.2017Германия - Вторая Бундеслига14-й турХайденхайм4 : 3Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2873
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2864
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Хоффенхайм2850
6
Лига конференций
Байер2849
7 Айнтрахт Ф2839
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Унион2832
11 Аугсбург2832
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2830
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2825
17
Зона вылета
Вольфсбург2821
18
Зона вылета
Хайденхайм2816

