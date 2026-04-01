Хайденхайм - Унион 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Унион, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Диант Рамай
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|8
|пз
|Эрен Динкчи
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|23
|нп
|Андрей Илич
|Франк Шмидт
|Штеффен Баумгарт
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|15.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|28
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|28
|49
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Унион
|28
|32
|11
|Аугсбург
|28
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|28
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|28
|16