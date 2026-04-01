РБ Лейпциг - Боруссия М 11 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|10
|пз
|Браян Груда
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|Оле Вернер
|Херардо Сеоане
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|11.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|27.02.2021
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|73
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|28
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|28
|49
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Унион
|28
|32
|11
|Аугсбург
|28
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|28
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|28
|16