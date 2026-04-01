РБ Лейпциг - Боруссия М 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
11 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
РБ Лейпциг
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
24АвстрияпзКсавер Шлагер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
10ГерманияпзБраян Груда
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
29СШАзщДжозеф Скалли
16ГерманияпзФилипп Зандер
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
17Южная КореяпзЙенс Кастроп
7АвстрияпзКевин Штёгер
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБоруссия М0 : 0РБ Лейпциг
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБоруссия М1 : 0РБ Лейпциг
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турРБ Лейпциг0 : 0Боруссия М
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1РБ Лейпциг
11.03.2023Германия — Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия М
17.09.2022Германия — Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 0РБ Лейпциг
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М3 : 1РБ Лейпциг
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
27.02.2021Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2873
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2864
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Хоффенхайм2850
6
Лига конференций
Байер2849
7 Айнтрахт Ф2839
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Унион2832
11 Аугсбург2832
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2830
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2825
17
Зона вылета
Вольфсбург2821
18
Зона вылета
Хайденхайм2816

