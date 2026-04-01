Вольфсбург - Айнтрахт 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вольфсбург
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Вольфсбург
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Польша вр Камиль Грабара
6 Франция зщ Жануэль Белосьян
15 Германия зщ Моритц Йенц
3 Словакия зщ Денис Вавро
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
21 Дания зщ Йоаким Мехле
24 Дания пз Кристиан Эриксен
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
19 Дания пз Йеспер Линдстрём
39 Австрия нп Патрик Виммер
9 Алжир нп Мохамед Амура
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
5 Швейцария зщ Орель Аменда
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
20 Япония нп Рицу Доан
7 Германия нп Ансгар Кнауфф
9 Германия нп Жонатан Буркардт
25 Франция нп Арно Калимуэндо
Главные тренеры
Нидерланды Паул Симонис
Германия Дитер Хеккинг
Испания Альберт Риера
История личных встреч
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вольфсбург
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вольфсбург
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Вольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Вольфсбург
30.09.2023 Германия — Бундеслига 6-й тур Вольфсбург2 : 0Айнтрахт Ф
05.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур Вольфсбург2 : 2Айнтрахт Ф
10.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Вольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф4 : 3Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2873
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2864
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Хоффенхайм2850
6
Лига конференций
Байер2849
7 Айнтрахт Ф2839
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Унион2832
11 Аугсбург2832
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2830
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2825
17
Зона вылета
Вольфсбург2821
18
Зона вылета
Хайденхайм2816

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
