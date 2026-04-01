22:54 ()
Расписание матчей
Пятница 10 апреля
Суббота 11 апреля
Свернуть список

Аталанта - Ювентус 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
11 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Аталанта
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
59ПольшапзНикола Залевски
90ЧерногориянпНикола Крстович
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
27ИталиязщАндреа Камбьязо
6АнглиязщЛлойд Келли
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
7ПортугалиянпШику Консейсау
30КанаданпДжонатан Дэвид
10ТурциянпКенан Йылдыз
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
05.02.2026Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 0Ювентус
27.09.2025Италия — Серия А5-й турЮвентус1 : 1Аталанта
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аталанта1 : 2Ювентус
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЮвентус0 : 4Аталанта
14.01.2025Италия — Серия А19-й турАталанта1 : 1Ювентус
15.05.2024Кубок ИталииФиналАталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЮвентус2 : 2Аталанта
01.10.2023Италия - Серия А7-й турАталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турАталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЮвентус3 : 3Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3163
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3154
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3140
12 Торино3136
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3118
20
Зона вылета
Пиза3118

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close