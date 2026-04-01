Аталанта - Ювентус 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|90
|нп
|Никола Крстович
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|Раффаэле Палладино
|Лучано Спаллетти
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|31
|54
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Сассуоло
|31
|42
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Торино
|31
|36
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Фиорентина
|31
|32
|16
|Кальяри
|31
|30
|17
|Кремонезе
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|31
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|31
|18