Милан - Удинезе 11 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|Массимилиано Аллегри
|Коста Руньяич
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|11.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 4
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|4 : 2
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|31
|54
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Сассуоло
|31
|42
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Торино
|31
|36
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Фиорентина
|31
|32
|16
|Кальяри
|31
|30
|17
|Кремонезе
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|31
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|31
|18