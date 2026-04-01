Милан - Удинезе 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Апреля 2026 года в 19:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
33ИталиязщДавиде Бартезаги
31СербиязщСтрахиня Павлович
24ШвейцариязщЗакари Атекаме
12ФранцияпзАдриен Рабьо
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
18ФранциянпКристофер Нкунку
11СШАнпКристиан Пулишич
7МексиканпСантьяго Хименес
40НигерияврМадука Окойе
31ДаниязщТомас Кристенсен
27БельгиязщКристиан Кабазель
28ФранциязщУмар Соле
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
24ПольшапзЯкуб Пётровски
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
9АнглиянпКинан Дэвис
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
20.09.2025Италия — Серия А4-й турУдинезе0 : 3Милан
11.04.2025Италия — Серия А32-й турУдинезе0 : 4Милан
19.10.2024Италия — Серия А8-й турМилан1 : 0Удинезе
20.01.2024Италия - Серия А21-й турУдинезе2 : 3Милан
04.11.2023Италия - Серия А11-й турМилан0 : 1Удинезе
18.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турУдинезе3 : 1Милан
13.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турМилан4 : 2Удинезе
25.02.2022Италия - Серия А27-й турМилан1 : 1Удинезе
11.12.2021Италия - Серия А17-й турУдинезе1 : 1Милан
03.03.2021Италия - Серия А25-й турМилан1 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3163
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3154
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3140
12 Торино3136
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3118
20
Зона вылета
Пиза3118

