Торино - Верона 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
11 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ИталияврАльберто Палеари
33ИспаниязщРафа Обрадор
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
77КамерунзщЭнсо Эбосс
16НорвегияпзМаркус Педерсен
4ИталияпзМаттео Прати
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
10ХорватияпзНикола Влашич
17ХорватиянпСандро Куленович
18АргентинанпДжованни Симеоне
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
3ДаниязщМартин Фресе
2АнглиязщДаниэль Ойегоке
7АлжирзщРафик Белгали
63ИталияпзРоберто Гальярдини
24ФранцияпзАнтуан Бернед
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
18ШотландиянпКирон Боуи
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
04.01.2026Италия — Серия А18-й турВерона0 : 3Торино
06.04.2025Италия — Серия А31-й турТорино1 : 1Верона
20.09.2024Италия — Серия А5-й турВерона2 : 3Торино
12.05.2024Италия - Серия А36-й турВерона1 : 2Торино
02.10.2023Италия - Серия А7-й турТорино0 : 0Верона
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турВерона0 : 1Торино
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турТорино1 : 1Верона
14.05.2022Италия - Серия А37-й турВерона0 : 1Торино
19.12.2021Италия - Серия А18-й турТорино1 : 0Верона
09.05.2021Италия - Серия А35-й турВерона1 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3163
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3154
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Сассуоло3142
11 Удинезе3140
12 Торино3136
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Фиорентина3132
16 Кальяри3130
17 Кремонезе3127
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3118
20
Зона вылета
Пиза3118

