Торино - Верона 11 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альберто Палеари
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|4
|пз
|Маттео Прати
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|17
|нп
|Сандро Куленович
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|18
|нп
|Кирон Боуи
|16
|нп
|Гифт Орбан
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
|Роберто Д'Аверса
|Паоло Дзанетти
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|31
|54
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Сассуоло
|31
|42
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Торино
|31
|36
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Фиорентина
|31
|32
|16
|Кальяри
|31
|30
|17
|Кремонезе
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|31
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|31
|18