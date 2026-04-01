Севилья - Атлетико 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
11 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Севилья
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Севилья
Атлетико М
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
6 Сербия зщ Неманья Гудель
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
4 Испания зщ Кике Салас
36 Испания зщ Осо
19 Франция пз Батиста Менди
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
11 Швейцария нп Рубен Варгас
9 Нигерия нп Акор Адамс
1 Аргентина вр Хуан Муссо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
18 Испания зщ Марк Пубиль
15 Франция зщ Клеман Лангле
3 Италия зщ Маттео Руджери
21 Мексика пз Обед Варгас
11 Аргентина пз Тьяго Альмада
4 Испания пз Родриго Мендоса
10 Испания нп Алекс Баэна
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
22 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Испания Луис Гарсия Пласа
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Атлетико М3 : 0Севилья
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Севилья1 : 2Атлетико М
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Атлетико М4 : 3Севилья
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Севилья1 : 0Атлетико М
25.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М1 : 0Севилья
23.12.2023 Испания - Примера 4-й тур Атлетико М1 : 0Севилья
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Атлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Севилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Осасуна3038
11 Атлетик Б3038
12 Жирона3037
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3035
15 Алавес3032
16 Мальорка3031
17 Севилья3031
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

