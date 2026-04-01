Севилья - Атлетико 11 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|4
|зщ
|Кике Салас
|36
|зщ
|Осо
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|11
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Хуан Муссо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|21
|пз
|Обед Варгас
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|10
|нп
|Алекс Баэна
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|22
|нп
|Адемола Лукман
|Матиас Хесус Алмейда
|Луис Гарсия Пласа
|Диего Симеоне
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|25.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|76
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|69
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|41
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Эспаньол
|30
|38
|10
|Осасуна
|30
|38
|11
|Атлетик Б
|30
|38
|12
|Жирона
|30
|37
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|35
|15
|Алавес
|30
|32
|16
|Мальорка
|30
|31
|17
|Севилья
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Эльче
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24