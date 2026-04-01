Барселона - Эспаньол 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
11 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Барселона
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эспаньол, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Барселона
Барселона
Эспаньол
Барселона
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
4УругвайзщРональд Араухо
3ИспаниязщАлекс Бальде
10ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес
6Испанияпз Гави
14АнглиянпМаркус Рашфорд
7ИспаниянпФерран Торрес
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
10ИспанияпзПоль Лосано
4ИспанияпзУрко Гонсалес
8ИспанияпзЭду Эспосито
16БельгиянпСириль Нгонж
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
03.01.2026Испания — Примера18-й турЭспаньол0 : 2Барселона
15.05.2025Испания — Примера36-й турЭспаньол0 : 2Барселона
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1Эспаньол
14.05.2023Испания - Примера34-й турЭспаньол2 : 4Барселона
31.12.2022Испания - Примера15-й турБарселона1 : 1Эспаньол
13.02.2022Испания - Примера24-й турЭспаньол2 : 2Барселона
20.11.2021Испания - Примера14-й турБарселона1 : 0Эспаньол
08.07.2020Испания - Примера35-й турБарселона1 : 0Эспаньол
04.01.2020Испания - Примера19-й турЭспаньол2 : 2Барселона
30.03.2019Испания - Примера29-й турБарселона2 : 0Эспаньол
Текстовая трансляция
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Осасуна3038
11 Атлетик Б3038
12 Жирона3037
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3035
15 Алавес3032
16 Мальорка3031
17 Севилья3031
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

