Барселона - Эспаньол 11 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эспаньол, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес
|6
|пз
|Гави
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|16
|нп
|Сириль Нгонж
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|Ханс-Дитер Флик
|Маноло Гонсалес
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 2
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|76
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|69
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|41
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Эспаньол
|30
|38
|10
|Осасуна
|30
|38
|11
|Атлетик Б
|30
|38
|12
|Жирона
|30
|37
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|35
|15
|Алавес
|30
|32
|16
|Мальорка
|30
|31
|17
|Севилья
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Эльче
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24