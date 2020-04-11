Эльче - Валенсия 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
11 Апреля 2026 года в 17:15 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Эльче
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Валенсия, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
1АргентинаврМатиас Дитуро
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
23ИспаниязщВиктор Чуст
21ФранциязщЛео Петро
42ИспаниязщАбубакар Сангаре
8ИспанияпзМарк Агуадо
14ИспанияпзАлейс Фебас
11ИспаниянпХерман Валера
15ИспаниянпТете Моренте
20УругвайнпАльваро Родригес
10ИспаниянпРафаэль Мир
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
4ИспаниязщУнай Нуньес
5ИспаниязщСесар Таррега
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
2АргентинапзГвидо Родригес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
11ИспаниянпЛуис Риоха
17БельгиянпЛарджи Рамазани
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
10.01.2026Испания — Примера19-й турВаленсия1 : 1Эльче
23.04.2023Испания - Примера30-й турЭльче0 : 2Валенсия
15.10.2022Испания - Примера9-й турВаленсия2 : 2Эльче
19.03.2022Испания - Примера29-й турЭльче0 : 1Валенсия
11.12.2021Испания - Примера17-й турВаленсия2 : 1Эльче
30.01.2021Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 0Эльче
23.10.2020Испания - Примера7-й турЭльче2 : 1Валенсия
20.03.2015Испания - Примера28-й турЭльче0 : 4Валенсия
25.10.2014Испания - Примера9-й турВаленсия3 : 1Эльче
13.04.2014Испания - Примера33-й турВаленсия2 : 1Эльче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Осасуна3038
11 Атлетик Б3038
12 Жирона3037
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3035
15 Алавес3032
16 Мальорка3031
17 Севилья3031
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

