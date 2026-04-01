22:53 ()
Расписание матчей
Пятница 10 апреля
Суббота 11 апреля
Свернуть список

Реал Сосьедад - Алавес 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
11 Апреля 2026 года в 15:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Алавес
Витория
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
6ИспаниязщАриц Элустондо
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3ИспаниязщАйен Муньос
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
18ИспанияпзКарлос Солер
24ХорватияпзЛука Сучич
7ИспаниянпАндер Барренечеа
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Теналья
24ИспаниязщВиктор Парада
3МароккозщЮссеф Энрикес
7ИспаниязщАнхель Перес
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Гуриди
11ИспаниянпТони Мартинес
22Кот-д'ИвуарнпИбраим Дьябате
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаАлавес2 : 3Реал Сосьедад
06.12.2025Испания — Примера15-й турАлавес1 : 0Реал Сосьедад
23.04.2025Испания — Примера33-й турАлавес1 : 0Реал Сосьедад
28.08.2024Испания — Примера3-й турРеал Сосьедад1 : 2Алавес
31.03.2024Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1Реал Сосьедад
02.01.2024Испания - Примера19-й турРеал Сосьедад1 : 1Алавес
13.03.2022Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 0Алавес
02.01.2022Испания - Примера19-й турАлавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020Испания - Примера12-й турАлавес0 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Осасуна3038
11 Атлетик Б3038
12 Жирона3037
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3035
15 Алавес3032
16 Мальорка3031
17 Севилья3031
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close