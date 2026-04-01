Реал Сосьедад - Алавес 11 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Айен Муньос
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|18
|пз
|Карлос Солер
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|24
|зщ
|Виктор Парада
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|7
|зщ
|Анхель Перес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Гуриди
|11
|нп
|Тони Мартинес
|22
|нп
|Ибраим Дьябате
|Пеллегрино Матараццо
|Эдуардо Коудет
|Кике Санчес Флорес
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|76
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|69
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|41
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Эспаньол
|30
|38
|10
|Осасуна
|30
|38
|11
|Атлетик Б
|30
|38
|12
|Жирона
|30
|37
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|35
|15
|Алавес
|30
|32
|16
|Мальорка
|30
|31
|17
|Севилья
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Эльче
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24