Ливерпуль - Фулхэм 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|73
|нп
|Рио Нгумоа
|1
|вр
|Бернд Лено
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|14
|нп
|Оскар Бобб
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|Арне Слот
|Марку Силва
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|24.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|31
|46
|8
|Эвертон
|31
|46
|9
|Фулхэм
|31
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Сандерленд
|31
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|13
|Борнмут
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17