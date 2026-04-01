22:53 ()
Расписание матчей
Пятница 10 апреля
Суббота 11 апреля
Свернуть список

Ливерпуль - Фулхэм 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
11 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
18НидерландыпзКоди Гакпо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
73АнглиянпРио Нгумоа
1ГерманияврБернд Лено
3НигериязщКэлвин Бейсси
5ДаниязщЙоаким Андерсен
33СШАзщЭнтони Робинсон
21БельгиязщТимоти Кастань
16НорвегияпзСандер Берге
24АнглияпзДжош Кинг
17НигериянпАлекс Айуоби
14НорвегиянпОскар Бобб
8УэльснпГарри Уилсон
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й турФулхэм2 : 2Ливерпуль
06.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турФулхэм3 : 2Ливерпуль
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турЛиверпуль2 : 2Фулхэм
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 3Ливерпуль
24.01.2024Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчФулхэм1 : 1Ливерпуль
10.01.2024Англия - Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчЛиверпуль2 : 1Фулхэм
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЛиверпуль4 : 3Фулхэм
03.05.2023Англия - Премьер-лига28-й турЛиверпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм2 : 2Ливерпуль
07.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турЛиверпуль0 : 1Фулхэм
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3149
6 Челси3148
7 Брентфорд3146
8 Эвертон3146
9 Фулхэм3144
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Сандерленд3143
12 Ньюкасл Юнайтед3142
13 Борнмут3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Тоттенхэм Хотспур3130
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3129
19
Зона вылета
Бёрнли3120
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close