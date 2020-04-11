Бёрнли - Брайтон 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|20
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|22
|зщ
|Каору Митома
|20
|пз
|Джеймс Милнер
|27
|пз
|Матс Виффер
|30
|пз
|Паскаль Грос
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|11
|нп
|Янкуба Минте
|Скотт Паркер
|Фабиан Марк Хюрцелер
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|31
|46
|8
|Эвертон
|31
|46
|9
|Фулхэм
|31
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Сандерленд
|31
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|13
|Борнмут
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17