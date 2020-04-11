Бёрнли - Брайтон 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
11 Апреля 2026 года в 17:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Бёрнли
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
12 Англия зщ Башир Хамфрис
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
20 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
8 Франция пз Лесли Угочукву
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
16 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
11 Англия нп Джейдон Энтони
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
21 Франция зщ Оливье Боскальи
22 Япония зщ Каору Митома
20 Англия пз Джеймс Милнер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
11 Гамбия нп Янкуба Минте
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Бёрнли
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Бёрнли
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3149
6 Челси3148
7 Брентфорд3146
8 Эвертон3146
9 Фулхэм3144
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Сандерленд3143
12 Ньюкасл Юнайтед3142
13 Борнмут3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Тоттенхэм Хотспур3130
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3129
19
Зона вылета
Бёрнли3120
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

