Брентфорд - Эвертон 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
11 Апреля 2026 года в 17:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Фараи Халлам (Англия);
Брентфорд
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1ИрландияврКивин Келлехер
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
33ИталияпзМикаель Кайоде
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
6АнглияпзДжордан Хендерсон
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
7ГерманиянпКевин Шаде
9БразилиянпИгор Тьяго
19Буркина-ФасонпДанго Уаттара
24ДаниянпМиккель Дамсгор
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
10СенегалнпИлиман Ндиайе
7АнглиянпДуайт Макнил
9Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
ИрландияКит Эндрюс
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й турЭвертон2 : 4Брентфорд
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турБрентфорд1 : 1Эвертон
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турЭвертон0 : 0Брентфорд
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турЭвертон1 : 0Брентфорд
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 3Эвертон
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон1 : 0Брентфорд
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд1 : 1Эвертон
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон2 : 3Брентфорд
05.02.2022Кубок Англии1/16 финалаЭвертон4 : 1Брентфорд
28.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд1 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3149
6 Челси3148
7 Брентфорд3146
8 Эвертон3146
9 Фулхэм3144
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Сандерленд3143
12 Ньюкасл Юнайтед3142
13 Борнмут3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Тоттенхэм Хотспур3130
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3129
19
Зона вылета
Бёрнли3120
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

