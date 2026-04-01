Брентфорд - Эвертон 11 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Бету
|Кит Эндрюс
|Дэвид Мойес
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|31
|46
|8
|Эвертон
|31
|46
|9
|Фулхэм
|31
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Сандерленд
|31
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|13
|Борнмут
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17