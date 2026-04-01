Арсенал - Борнмут 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
11 Апреля 2026 года в 14:30 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Борнмут, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Арсенал
Борнмут
1ИспанияврДавид Райя
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
2ФранциязщВильям Салиба
4АнглиязщБен Уайт
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманиянпКай Хаверц
20АнглиянпНони Мадуэке
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
1СербияврДжордже Петрович
20ИспаниязщАлехандро Хименес
23АнглиязщДжеймс Хилл
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ФранциязщАдриен Трюффер
10ШотландияпзРайан Кристи
8АнглияпзАлекс Скотт
37Бразилияпз Райан
16АнглияпзМаркус Таверньер
21МарокконпАмин Адли
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
03.01.2026Англия — Премьер-лига20-й турБорнмут2 : 3Арсенал
03.05.2025Англия — Премьер-лига35-й турАрсенал1 : 2Борнмут
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турБорнмут2 : 0Арсенал
25.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Арсенал1 : 1 5 : 4Борнмут
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турАрсенал3 : 0Борнмут
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4Арсенал
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал3 : 2Борнмут
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут0 : 3Арсенал
27.01.2020Кубок Англии1/16 финалаБорнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турБорнмут1 : 1Арсенал
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3149
6 Челси3148
7 Брентфорд3146
8 Эвертон3146
9 Фулхэм3144
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Сандерленд3143
12 Ньюкасл Юнайтед3142
13 Борнмут3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Тоттенхэм Хотспур3130
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3129
19
Зона вылета
Бёрнли3120
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

Отзывы и комментарии к матчу

