Арсенал - Борнмут 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
11 Апреля 2026 года в 14:30 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Борнмут, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Арсенал
Лондон
Борнмут
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|4
|зщ
|Бен Уайт
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|10
|пз
|Райан Кристи
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|21
|нп
|Амин Адли
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Андони Ираола
История личных встреч
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|31
|46
|8
|Эвертон
|31
|46
|9
|Фулхэм
|31
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Сандерленд
|31
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|13
|Борнмут
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17