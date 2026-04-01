Крылья Советов - Ахмат 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
11 Апреля 2026 года в 14:00 (+03:00). , 24-й тур
Крылья Советов
Ахмат

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ахмат, которое состоится 11 Апреля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Булатов (и.о.)
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
История личных встреч
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турАхмат3 : 1Крылья Советов
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турАхмат2 : 1Крылья Советов
12.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Крылья Советов0 : 1Ахмат
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турКрылья Советов3 : 0Ахмат
24.11.2024Мир Российская Премьер-лига16-й турКрылья Советов2 : 1Ахмат
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяАхмат1 : 2Крылья Советов
23.09.2024Мир Российская Премьер-лига9-й турАхмат1 : 1Крылья Советов
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов4 : 1Ахмат
10.05.2024Мир Российская Премьер-лига28-й турКрылья Советов0 : 2Ахмат
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 3Ахмат
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Зенит2351
3 Локомотив М2344
4 Балтика2343
5 ЦСКА2342
6 Спартак М2341
7 Рубин2333
8 Динамо М2331
9 Ахмат2330
10 Ростов2325
11 Акрон2322
12 Динамо Мх2322
13
Стыковая зона
Крылья Советов2321
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2320
15
Зона вылета
Оренбург2319
16
Зона вылета
Сочи239

