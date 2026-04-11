Милан – Удинезе. Прогноз на матч чемпионата Италии 11 апреля

Дата публикации: 11-04-2026 17:53

11 апреля на легендарной арене «Сан-Сиро» состоится матч 32-го тура Серии А Италии. В этот вечер болельщики станут свидетелями захватывающей встречи: амбициозный «Милан» будет принимать у себя «Удинезе». Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени — футбольных страстей и борьбы обещает быть предостаточно.

«Милан»

Для «Милана» этот сезон выдался непростым и богатым на перемены. После окончания предыдущего чемпионата руководство клуба приняло волевое решение расстаться со Стефано Пиоли, которому команда во многом обязана своими успехами последних лет. Его сменил Паулу Фонсека — специалист, ранее работавший в украинском «Шахтере». Однако португалец не сумел оправдать надежд — провальный старт и неутешительные результаты вынудили руководство искать новое решение уже по ходу сезона. Ставку сделали на еще одного опытного наставника — Сержио Консейсао, который быстро начал с триумфа в Суперкубке, но дальше команда вновь не смогла реализовать свой потенциал на больших турнирах.

Летние перемены привели на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, хорошо знакомого миланским болельщикам. С приходом опытного специалиста команда заметно преобразилась — стабильность, качество игры и уверенность начали возвращаться на поле. Несмотря на это, сезон оказался далеко не ровным: в Кубке Италии «россонери» рано выбыли из борьбы, а в Серии А результаты были нестабильными. Особенно чувствителен оказался недавний отрезок: после яркой победы в дерби над «Интером» и интригующей борьбы за первое место, неожиданное поражение в матче с «Наполи» оставило «Милан» уже на третьей строчке турнирной таблицы, позади не только принципиальных соперников, но и собственного преследователя. Теперь отставание составляет всего пару очков, поэтому любая новая потеря пунктов может стоить участия в борьбе за лидирующие позиции — права на ошибку у команды Аллегри практически не осталось.

«Удинезе»

Футбольный клуб из Удине за последние годы по праву считается настоящим примером для всех итальянских середняков. Вне зависимости от того, кто занимает пост главного тренера — а за последнее время у руля команды стояло немало специалистов — определенная стабильность результатов прослеживается очень четко. С лета 2024 года коллектив возглавил Томислав Руняич, который начал свою работу с весьма удачной серии побед. Однако, как и ранее, резкий скачок не произошел: итоги сезона вновь свелись к привычным средним позициям и уверенности в сохранении прописки в элите.

Сейчас положение «Удинезе» не особенно отличается от предыдущих лет. Команда редко терпит поражения, хотя побед набирает также немного больше средней нормы. Подопечные Руняича уверенно располагаются в середине турнирной таблицы, и поклонникам можно ни о чем не беспокоиться — угрозы вылета нет, как и шансов на высокие места. Тем не менее, стоит отметить: за последние пять поединков у «зебр» лишь одно поражение, и то от крепкого «Ювентуса» в марте. После возобновления чемпионата игроки «Удинезе» достойно сдержали амбициозный «Комо», сыграв вничью 0:0, что подчеркивает их организованность и дисциплину в обороне.

Статистика личных встреч

В сентябре «Милан» на выезде одержал убедительную победу над «Удинезе» со счетом 3-0. Эта виктория стала уже четвертой подряд для коллектива Пулишича и его партнеров в играх с данным соперником. Столь уверенные результаты на протяжении последних очных встреч лишь подчеркивают силу и класс миланцев, а также определенный психологический перевес перед предстоящей игрой.

Прогноз и ожидания

Букмекерские конторы практически не сомневаются в успехе хозяев: для «Милана» это отличный шанс не только реабилитироваться за недавнюю осечку, но и вернуть себе уверенность на финише чемпионата. Согласно последним котировкам, прогнозируется победа «россонери» с форой -1 гол, а коэффициент на этот исход приближается к отметке 1,67. От Аллегри и его подопечных ждут максимальной самоотдачи и яркой игры, ведь каждый оставшийся матч — в буквальном смысле на вес золота.