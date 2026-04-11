«Сильный удар в лицо»: Артета жестко отреагировал на поражение «Арсенала»

Главный тренер Арсенал Микель Артета эмоционально прокомментировал неожиданное поражение своей команды от Борнмут (1:2) в 32-м туре Английская Премьер-лига.

Испанский специалист признался, что результат стал болезненным ударом для команды. По его словам, многое теперь зависит от реакции игроков на эту неудачу. Артета отметил, что соперник не случайно подошёл к матчу с серией без поражений и сумел воспользоваться ошибками «канониров».

Тренер подчеркнул, что команда действовала недостаточно эффективно, а первый же опасный момент у их ворот завершился пропущенным мячом после неудачных действий в обороне. Во втором тайме, по его словам, «Арсенал» также выглядел непривычно нестабильно и допускал странные решения, что не характерно для команды.

Артета добавил, что футболисты тяжело переживают поражение, однако это чувство должно стать мотивацией. Он призвал игроков принять результат, сделать выводы и двигаться дальше, поскольку впереди решающие матчи сезона.

Несмотря на осечку, «Арсенал» с 70 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Борнмут» после победы поднялся на девятое место с 45 баллами.

В следующем туре лондонцам предстоит важнейший выездной матч против Манчестер Сити (19 апреля), тогда как «Борнмут» сыграет в гостях с Ньюкасл Юнайтед (18 апреля).