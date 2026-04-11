Сенсация на «Эмирейтс»: «Арсенал» уступил «Борнмуту» и осложнил себе жизнь

Дата публикации: 11-04-2026 17:46

В матче 32-го тура Английская Премьер-лига Арсенал неожиданно проиграл на своем поле Борнмут со счетом 1:2. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», а главным арбитром выступил Майкл Оливер.

Гости открыли счет уже на 17-й минуте — отличился нападающий Эли Крупи. «Канониры» сумели отыграться ближе к концу первого тайма: на 35-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и восстановил равновесие.

Однако во втором тайме «Борнмут» снова вышел вперед. Победный мяч на 74-й минуте забил полузащитник Алекс Скотт, принеся своей команде важные три очка.

Несмотря на поражение, «Арсенал» с 70 очками сохраняет первое место в таблице. «Борнмут» благодаря победе поднялся на девятую позицию, набрав 45 баллов.

В следующем туре лондонцы сыграют на выезде против Манчестер Сити (19 апреля), тогда как «Борнмут» отправится в гости к Ньюкасл Юнайтед (18 апреля).