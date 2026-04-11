«Реал» объявил бойкот: клуб разрывает отношения с федерацией из-за судейства

Дата публикации: 11-04-2026 17:45

Мадридский Реал Мадрид принял резонансное решение отказаться от участия в проекте реформирования судейской системы, инициированном Королевская испанская футбольная федерация.

По данным источников, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес уведомил федерацию о том, что представители «сливочных» больше не будут посещать рабочие встречи по данной теме.

Причиной столь жесткой позиции стало недовольство качеством судейства в Ла Лига. В клубе считают, что текущая система не обеспечивает справедливость соревнования и регулярно допускает ошибки, влияющие на результат.

Последней каплей стал матч против Жирона (1:1), где, по мнению «Реала», арбитры не назначили очевидный пенальти за нарушение на Килиан Мбаппе. Особое возмущение вызвал тот факт, что эпизод не был пересмотрен и исправлен с помощью VAR.

Сообщается, что на данный момент отношения между «Реалом» и федерацией находятся в состоянии полной напряженности. В клубе не видят смысла в диалоге и не планируют идти на сближение с RFEF в ближайшее время.

Таким образом, конфликт вокруг судейства в испанском футболе выходит на новый уровень, а позиция мадридского гранда может иметь серьезные последствия для всей системы.