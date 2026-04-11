«Ювентус» готов расстаться с тремя игроками, если не выйдет в Лигу чемпионов

Дата публикации: 11-04-2026 17:43

Туринский клуб «Ювентус» может столкнуться с необходимостью продать трёх футболистов летом, если команда не удастся выйти в Лигу чемпионов. Такое решение вызвано стремлением сохранить финансовую устойчивость клуба. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По имеющейся информации, руководство «Старой синьоры» готово рассмотреть варианты продажи полузащитника Кефрена Тюрама-Юльена, а также защитников Пьера Калюлю и Бремера. Эти трансферы рассматриваются как способ компенсировать возможный дефицит бюджета.

Отмечается, что при отсутствии участия «Ювентуса» в Лиге чемпионов значительно снижаются шансы клуба на приобретение вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которые в настоящее время входят в список желаемых игроков для усиления команды.

После проведения 31-го тура в чемпионате Италии «Ювентус» располагается на пятом месте, набрав 57 очков — позиция, которая пока не гарантирует выхода в Лигу чемпионов.

Это создает неопределённость в плане формирования состава на следующий сезон и реализацию амбициозных планов клуба.