«МЮ» намерен задействовать Магуайра для привлечения Андерсона

Дата публикации: 11-04-2026 17:42

«Манчестер Юнайтед» намерен задействовать защитника Гарри Магуайра для привлечения полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона в предстоящем летнем трансферном окне. Об этом сообщает издание TEAMtalk со ссылкой на The Sun.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» планирует, чтобы Магуайр поговорил с Андерсоном напрямую и сумел убедить молодого футболиста отказаться от варианта перехода в «Манчестер Сити» в пользу предложения именно от «Юнайтед».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» располагает необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы составить конкурентоспособное предложение за 23-летнего игрока. По некоторым оценкам, сумма сделки может превысить £100 млн (€115 млн), что значительно превосходит ожидания и предложения соперников на трансферном рынке.

В текущем сезоне Эллиот Андерсон провёл 41 игру в различных турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи, демонстрируя стабильную и полезную игру в средней линии. Контракт футболиста с «Ноттингем Форест» действителен до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока на данный момент оценивается в €60 млн, что делает его одним из самых перспективных молодых полузащитников в АПЛ.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» ставит перед собой задачу не только усилить состав, но и проявить серьёзность намерений, предлагая внушительную сумму и используя влияние команды через опытных игроков, таких как Магуайр, чтобы склонить Андерсона к выбору именно их клуба в этом конкурентном трансфере.