Фернандеш останется? «МЮ» получил мощный сигнал от капитана

Дата публикации: 11-04-2026 17:41

Манчестер Юнайтед сохраняет уверенность в том, что сможет удержать своего капитана Бруну Фернандеш перед следующим сезоном. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, ключевым фактором в этом вопросе стала перспектива участия команды в Лиге чемпионов. Возможность снова играть на высшем европейском уровне серьезно влияет на позицию португальского полузащитника и делает вариант продолжения карьеры в Манчестере более привлекательным.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандешу со стороны клубов из Саудовской Аравии, в частности Аль-Хиляль. Однако, несмотря на финансово выгодные предложения, сам игрок, как утверждается, больше заинтересован в выступлениях в Лиге чемпионов.

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует провести переговоры с капитаном по окончании сезона, чтобы окончательно закрепить его будущее в клубе. В Манчестере рассчитывают сохранить Фернандеша как ключевую фигуру проекта.

Контракт полузащитника действует до лета 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон. В текущей кампании он провёл 30 матчей, отметившись 8 голами и 17 результативными передачами, оставаясь одним из лидеров команды.

После 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, набрав 55 очков, и продолжает борьбу за возвращение в главный еврокубок, что может стать решающим аргументом в истории с будущим капитана.