Робертсон уходит из «Ливерпуля»: «Тоттенхэм» уже договорился, но есть одно «но»

Дата публикации: 11-04-2026 17:39

Лондонский Тоттенхэм достиг устного соглашения о переходе защитника Ливерпуль Эндрю Робертсон. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали все ключевые условия сделки, однако официальные документы пока не подписаны. Причина — неопределённость с будущим «Тоттенхэма» в АПЛ. Переход шотландского защитника напрямую зависит от того, сможет ли клуб сохранить место в высшем дивизионе по итогам сезона.

Ожидается, что Робертсон покинет «Ливерпуль» летом 2026 года. На момент возможного трансфера ему исполнится 32 года, и клуб, судя по всему, готов обновлять состав на его позиции.

В текущем сезоне защитник провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и две результативные передачи. Несмотря на возраст, он по-прежнему остаётся важным игроком с большим опытом выступлений на топ-уровне.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Робертсона оценивается примерно в €10 млн.

Таким образом, трансфер может стать одним из самых обсуждаемых летом, но его судьба будет зависеть не только от договорённостей сторон, но и от итогового положения «Тоттенхэма» в чемпионате.