Куртуа может вернуться раньше срока: «Реал» получил неожиданный бонус перед ЛЧ

Дата публикации: 11-04-2026 16:41

Вратарь Реал Мадрид Тибо Куртуа близок к досрочному возвращению на поле после травмы. Как сообщает The Athletic, восстановление бельгийца проходит быстрее запланированного графика.

Голкипер получил повреждение мышцы правого бедра 17 марта, и первоначально ожидалось, что он пропустит около полутора месяцев. Однако сейчас есть вероятность, что Куртуа сможет вернуться уже к концу апреля.

Сам футболист рассчитывает успеть восстановиться к возможному полуфиналу Лиги чемпионов, если мадридский клуб сумеет туда пробиться. Это стало бы серьезным усилением для команды на решающей стадии турнира.

Уже 15 апреля «Реалу» предстоит сложный выездной матч против Бавария в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась поражением «сливочных» со счетом 1:2, поэтому испанскому клубу предстоит отыгрываться.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Куртуа провёл 28 матчей и пропустил 24 мяча, оставаясь ключевой фигурой в обороне команды. Его возможное возвращение может сыграть важную роль в борьбе «Реала» за еврокубковый успех.