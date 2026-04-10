«Боруссия» удержала лидера: Шлоттербек подписал долгосрочный контракт до 2031 года

Дата публикации: 10-04-2026 19:47

Дортмундская Боруссия Дортмунд официально объявила о продлении контракта с центральным защитником Нико Шлоттербек. Новое соглашение рассчитано до 2031 года.

26-летний игрок сборной Германии поставил подпись под контрактом в пятницу, тем самым подтвердив свою приверженность клубу на долгосрочную перспективу.

Сам футболист отметил, что решение далось ему не сразу, поскольку он хотел тщательно всё взвесить:

«Я в восторге от того, что продлил контракт с «Боруссией». Я намеренно не спешил с этим решением, поскольку оно имеет для меня огромное значение».

По словам Шлоттербека, переговоры с клубом проходили конструктивно, а руководство представило ему чёткое видение будущего команды:

«Руководство клуба представило мне ясный план, и я прекрасно понимаю, что даёт мне этот клуб».

Защитник также подчеркнул свои амбиции — он хочет бороться за трофеи вместе с дортмундской командой.

Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года и за это время стал одним из ключевых игроков обороны. Продление контракта с ним — важный шаг для клуба, который стремится сохранить костяк команды и продолжить борьбу за титулы в Германии и Европе.

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
