Дешам - кандидат в «Реал»: давление на Арбелоа растёт после поражения от «Баварии»

Дата публикации: 10-04-2026 19:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оказался в числе кандидатов на пост наставника Реал Мадрид. По данным французских СМИ, его имя уже включено в шорт-лист клуба.

Ситуация вокруг тренерского штаба «сливочных» может обостриться на фоне текущих результатов. Поражение от Бавария (1:2) в первом матче 1/4 финала Лига чемпионов УЕФА усилило давление на действующего наставника Альваро Арбелоа. Возможный вылет из турнира может ускорить поиск нового тренера.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции после Чемпионат мира по футболу 2026. Одним из главных претендентов на его место в национальной команде считается Зинедин Зидан.

На внутренней арене «Реал» также ведёт борьбу за титул, но пока уступает лидеру. Мадридцы занимают второе место в чемпионате Испании с 69 очками после 30 туров, отставая от Барселона, у которой 76 баллов.

Таким образом, ближайшие недели могут стать определяющими для будущего тренерского штаба «Реала», а кандидатура Дешама выглядит одним из наиболее серьёзных вариантов на замену.