Официально: Спаллетти остаётся в «Ювентусе» до 2028 года

Дата публикации: 10-04-2026 19:44

Туринский Ювентус объявил о продлении контракта с главным тренером Лучано Спаллетти. Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

67-летний специалист возглавил команду 30 октября 2025 года, изначально подписав контракт до конца сезона-2025/2026. Однако руководство клуба решило продолжить сотрудничество, отметив работу тренера и прогресс команды.

По ранее появлявшейся информации, зарплата Спаллетти по новому соглашению составит около €6 млн в год, что подчёркивает высокий уровень доверия к наставнику.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в Серия А, набрав 57 очков после 31 тура. Лидером чемпионата является Интер, у которого 72 очка за аналогичное количество матчей.

Таким образом, туринский клуб делает ставку на стабильность и долгосрочное развитие, рассчитывая, что Спаллетти сможет вернуть команду в борьбу за чемпионство и высокие результаты в еврокубках.