Хайкин - кандидат на ЧМ-2026: Сольбаккен дал чёткий ответ

Дата публикации: 10-04-2026 19:37

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал перспективы голкипера Будё-Глимт Никита Хайкин после получения им норвежского гражданства.

По словам наставника, вратарь теперь рассматривается на общих основаниях вместе с другими кандидатами в национальную команду.

«Я говорю то же, что говорил и раньше: его кандидатура рассматривается наравне со всеми остальными, у кого есть норвежский паспорт».

Сольбаккен подтвердил, что участие Хайкина в Чемпионат мира по футболу 2026 вполне возможно, однако окончательное решение ещё не принято.

«Является ли он кандидатом на поездку на чемпионат мира? Да, такая возможность существует».

Тренер отметил, что в ближайшее время ему предстоит обсудить ситуацию с тренером вратарей и сравнить Хайкина с другими претендентами на место в составе.

Таким образом, получение гражданства сразу открыло перед голкипером реальные шансы попасть в сборную Норвегии и поехать на крупный международный турнир, однако конкуренция за место в заявке остаётся высокой.