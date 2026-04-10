Хайкин - кандидат на ЧМ-2026: Сольбаккен дал чёткий ответ
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал перспективы голкипера Будё-Глимт Никита Хайкин после получения им норвежского гражданства.
По словам наставника, вратарь теперь рассматривается на общих основаниях вместе с другими кандидатами в национальную команду.
«Я говорю то же, что говорил и раньше: его кандидатура рассматривается наравне со всеми остальными, у кого есть норвежский паспорт».
Сольбаккен подтвердил, что участие Хайкина в Чемпионат мира по футболу 2026 вполне возможно, однако окончательное решение ещё не принято.
«Является ли он кандидатом на поездку на чемпионат мира? Да, такая возможность существует».
Тренер отметил, что в ближайшее время ему предстоит обсудить ситуацию с тренером вратарей и сравнить Хайкина с другими претендентами на место в составе.
Таким образом, получение гражданства сразу открыло перед голкипером реальные шансы попасть в сборную Норвегии и поехать на крупный международный турнир, однако конкуренция за место в заявке остаётся высокой.