Хайкин получил гражданство Норвегии: новый этап в карьере вратаря

Дата публикации: 10-04-2026 19:36

Российский голкипер Будё-Глимт Никита Хайкин официально стал гражданином Норвегии. Об этом сообщил журналист NRK Ян Петтер Сальведт.

По его словам, информация уже подтверждена документально — футболист получил норвежский паспорт, что открывает для него новые возможности, в том числе на международном уровне.

Хайкин родился в израильской Нетании, однако уже в раннем детстве переехал в Россию, где и начал свой футбольный путь. Он прошёл через систему ФШМ Торпедо, а затем тренировался в академиях Динамо Москва и английских клубов — Челси, Портсмут и Рединг.

Основную известность вратарь получил благодаря выступлениям за «Будё-Глимт». Он защищал цвета норвежского клуба с 2019 по 2022 год, а затем вернулся в команду в 2023-м и вновь стал её ключевым игроком.

Получение гражданства может сыграть важную роль в дальнейшей карьере Хайкина, включая потенциальные перспективы выступления за национальную сборную Норвегии.